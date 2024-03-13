13 марта 2024, 11:05
Концертные программы с участием местных артистов прошли в домах культуры Воскресенска
Международный женский день отпраздновали в сельских домах культуры городского округа Воскресенск. Участие в концертах приняли местные танцевальные коллективы, музыканты и исполнители.
Концертная программа «Ирония кино, или с 8 Марта» прошла в доме культуры села Косяково. На сцене прозвучали песни из советского кино.
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Праздничный концерт «Весна, цветы и комплименты» провели в Доме культуры села Федино. Вокальные номера перекликались с хореографическими. Коллектив учреждения также поздравил с праздником жительниц села Марчуги.
В доме культуры рабочего поселка имени Цюрупы на концерте «Ах, какая женщина!» представили лучшие концертные номера местных творческих коллективов. Приглашенными гостями стали артисты школы танцев «Нетанцующие».
Гостей дома культуры села Ашитково с праздником поздравила директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова. Также представление прошло в Воскресенском координационно-методическом центре культуры и творчества «Истоки».
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