Подмосковье 04 декабря 2023, 17:08 Концерт воспитанников школ искусств прошел в Богородском округе Телеканал «360»

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Воспитанники школ искусств выступили на концерте «Путь к мечте» в Богородском округе. Участие в мероприятии в районном доме культуры приняли более 30 ребят.

Лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов из Богородского округа исполнили классические произведения русских и зарубежных композиторов. Первые шаги в мир музыки ребятам помогли сделать педагоги и наставники из школ искусств.

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«Я вселяю в них уверенность, что все будет прекрасно и что нужно очень много трудится, чтобы соответствовать этому статусу», — поделилась педагог Купавинской детской школы искусств Татьяна Проводина.

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Всем участникам творческого вечера вручили благодарственные письма, статуэтки и памятные подарки.

«Вырастить, особенно в современных условиях, ребенка гармоничного, развитого, общительного, уверенным в себе, владеющим каким-либо видом искусства — это очень тяжело. Это огромный труд и родителей, и педагога и самого ребенка», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

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Отметим, что по итогам прошлого учебного года победителями программы Министерства культуры и туризма Московской области «Одаренные дети» стали восемь творческих коллективов и 51 солист из Богородского округа.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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