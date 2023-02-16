Подмосковье 16 февраля 2023, 10:41 Концерт в память о воинах-интернационалистах прошел в Одинцове

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В День памяти воинов-интернационалистов в Доме культуры «Дубки» в Одинцове прошел праздничный концерт. Гости вспомнили тех, кто прошел бои в Афганистане, Таджикистане, Сирии и других горячих точках.

На сцене Дома культуры выступили музыканты: ансамбль «Огонек», Дмитрий Юрков, Валерия Ковач, Светлана Лебедева-Збратова и оркестр «Роктябрята».

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Также на мероприятии наградили волонтеров, которые помогают бойцам СВО. Среди них — атаман Одинцовского городского казачьего общества Алексей Кожушный. Он сотрудничает с 4-й Кантемировской дивизией. Общество собирает гуманитарную помощь, готовит добровольцев для отправки на фронт и организует похороны погибших.

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Другой награжденный — Владимир Волотовский, участник общественной организации «Тыл». Он закупает и передает на фронт посылки с необходимыми вещами. Очередную партию помощи отправят 16 февраля.

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