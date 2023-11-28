Подмосковье 28 ноября 2023, 11:45 Концерт в память о композиторе Владимире Бородине прошел в Домодедове Телеканал «360»

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Концерт в память о композиторе из Домодедова Владимире Бородине прошел в зале санатория «Подмосковье». Гостем мероприятия стал друг композитора, народный артист России Лев Лещенко.

Лещенко спел песни Владимира Бородина на концерте в честь памяти композитора. С его репертуаром выступили и домодедовские артисты.

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«Он был очень популярным музыкантом среди певцов. Может, эта популярность была не такая широкая среди зрителей, но то, что его любили музыканты, это точно», — сказал Лев Лещенко.

Телеведущий Андрей Малахов записал видеообращение и передал привет всем, кто был связан с домодедовским композитором. Он поблагодарил поклонников за то, что память о нем не угасает.

«Я как ведущий программы „Песни от всей души“ вижу, как нужны людям сегодня такие песни. А у Бородина их было действительно не мало», — сказал Малахов.

Композитор Владимир Бородин погиб в возрасте 52 лет в автокатастрофе в 2018 году. Концерты его памяти проходят в ноябре ежегодно.

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