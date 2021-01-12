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    12 января 2021, 20:33

    Концерт в честь старого Нового года пройдет на площади Главного храма ВС РФ 14 января

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    На территории Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ 14 января состоится концерт, посвященный празднованию старого Нового года. Для гостей выступят сводный оркестр Воздушно-десантных войск и оркестр Военного университета Минобороны России.
    Концерт в честь старого Нового года пройдет на площади Главного храма ВС РФ 14 января

    Для собравшихся со специальной новогодней концертной программой выступит Академический ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова. Также в программе праздничного концерта — выступление женской хоровой группы ансамбля П. И. Чайковского, инструментального дуэта и группы «Александров Парк».

    На территории возле храма в рамках зимнего фестиваля продолжает работать крупнейшая новогодняя площадка в Подмосковье, в которую входит несколько зон для отдыха — тюбинговый спуск длиной более 50 метров, ледовый каток площадью свыше трех тысяч квадратных метров.

    Зимний культурно-досуговый комплекс заработал в парке «Патриот» 26 декабря 2020 года. Его открыли министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев. За это время на новогодней площадке побывало уже более 340 тысяч человек.