Концерт в честь старого Нового года пройдет на площади Главного храма ВС РФ 14 января

Для собравшихся со специальной новогодней концертной программой выступит Академический ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова. Также в программе праздничного концерта — выступление женской хоровой группы ансамбля П. И. Чайковского, инструментального дуэта и группы «Александров Парк».

На территории возле храма в рамках зимнего фестиваля продолжает работать крупнейшая новогодняя площадка в Подмосковье, в которую входит несколько зон для отдыха — тюбинговый спуск длиной более 50 метров, ледовый каток площадью свыше трех тысяч квадратных метров.

Зимний культурно-досуговый комплекс заработал в парке «Патриот» 26 декабря 2020 года. Его открыли министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев. За это время на новогодней площадке побывало уже более 340 тысяч человек.