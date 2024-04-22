Подмосковье 22 апреля 2024, 20:54 Концерт в честь Сергея Рахманинова прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В детской школе искусств «Элегия» состоялся концерт, посвященный Сергею Рахманинову. Мероприятие собрало множество талантливых юных музыкантов из Воскресенска.

Участие в концерте принял и известный пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Максим Гудкин. Он представил сложную и эмоционально насыщенную программу. В его исполнении прозвучали шесть пьес из цикла «Времена года» Чайковского, пьесы-фантазии Рахманинова, а также другие выдающиеся произведения.

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Концерт открыли выступления юных музыкантов, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства и глубокое понимание музыкального наследия Рахманинова.

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