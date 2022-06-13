Концерт в честь празднования Дня России состоялся на Красной площади в Москве

Более двух тысяч член партии «Единая Россия» из Подмосковья отметили День России на большом праздничном концерте, который состоялся в центре столицы — на Красной площади.

Множество различных мероприятий, акций, выставок и концертов прошло по все стране в День России. Самое большое празднование традиционно состоялся на Красной площади. Перед россиянами выступили популярные артисты, среди которых Валерия, Николай Басков, Денис Майданов, Дмитрий Билан, Зара, Виктория Дайнеко, а также Ирина Аллегрова и Григорий Лепс.

Сегодня, когда недружественные страны во главе с Соединенными Штатами пытаются запретить Россию и все, что с ней связано, этот праздник имеет совершенно особенное звучание, отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Именно на этом контрасте мы все сегодня чувствуем особое единение и любовь к своей Родине, где мы можем говорить на родном языке, гордиться своей культурой и быть свободными гражданами нашей великой страны Игорь Брынцалов Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы

Россия — многонациональная страна с уникальной историей. У нее есть богатейшее культурное и духовное наследие, крепкие традиции, а также нравственные, патриотические и семейные ценности.

Мы живем в великой стране с великой историей! Сегодняшний концерт — праздник единства нашего народа. Поэтому для меня уже традиция на День России посещать такие мероприятия, где как никогда ощущается сплоченность россиян Филипп Чернов Лидер щелковских молодогвардейцев, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» и участник концерта

Концерт на Красной площади посетили более двух тысяч подмосковных единороссов. Завершилось празднование Дня России праздничным салютом.