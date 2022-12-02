Подмосковье 02 декабря 2022, 22:11 Концерт в честь юбилея колледжа имени Скрябина в Электростали пройдет 3 декабря

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Студенты и преподаватели колледжа имени Скрябина отметят 50-летие учебного заведения в Электростали праздничным концертом. Мероприятие состоится в ДК имени Карла Маркса.

В гала-концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

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Сейчас в музыкальном колледже 137 педагогов обучают 233 студента. За 50 лет работы колледж имени Скрябина стал одним из лучших профессиональных учреждений России, а его выпускники делают блестящую карьеру в музыке: побеждают на всероссийских и международных конкурсах, руководят творческими коллективами и становятся преподавателями детских школ искусств.

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