Подмосковье 23 февраля 2023, 20:41 Концерт в честь Дня защитника Отечества прошел в Доме офицеров в Краснознаменске

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В Доме офицеров Краснознаменска состоялся концерт под названием «Герои живут среди нас». Мероприятие провели в честь Дня защитника Отечества.

Перед военными и жителями города выступил глава города Владимир Пирогов.

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«Огромное спасибо всем, кто любит, чтит нашу Родину, кто ее защищает», — заявил Владимир Пирогов.

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Зрителей познакомили с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Красовым. У мужчины хранится вырезка из газеты с его фотографией.

«Разведчик гвардии старший сержант Михаил Красов — мастер смелых ночных налетов и дерзких рейдов в тыл врага. Товарищ Красов награжден орденами Отечественной войны второй степени и Красной Звезды»», — написано в издании.

Также ветеран получил орден Отечественной войны первой степени, два ордена Красной Звезды, орден «За мужество», медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и знак «Житель блокадного Ленинграда».

По состоянию здоровья Красов не смог прийти на концерт. В конце присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания.

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