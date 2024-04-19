Подмосковье 19 апреля 2024, 23:46 Концерт в честь Дня труда прошел в Красногорске Источник фото: Артем Мишуков

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Праздничный концерт, посвященный Дню труда, состоялся в доме культуры «Подмосковье» в Красногорске. В зрительном зале собрались представители трудовых династий.

Несколько десятков человек получили почетные грамоты и благодарственные письма от Московской областной думы, главы округа и Совета депутатов за многолетний и добросовестный труд и высокие профессиональные качества.

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Директор ДК «Подмосковье» Роман Хохлов также получил награду за свою работу.

«Моя награда — это общая награда моему коллективу. Работники культуры всегда на посту и работают в выходные и праздники. Для меня это нормально — выйти на сцену, получить награду и сразу же вернуться к работе», — рассказал Хохлов.

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