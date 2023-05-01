Подмосковье 01 мая 2023, 14:36 Концерт в честь Дня труда прошел в ДК «Яуза» в Мытищах

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Работники культуры, науки, спорта и здравоохранения посетили концерт в честь Дня труда в ДК «Яуза» в Мытищах». Лучших сотрудников округа наградили за добросовестный труд.

На концерте также побывали победители конкурса «Лучший по профессии» и представители трудовых династий. Среди них — Андрей Бибиков, который работает анестезиологом с 1990-го года. В медицине трудится вся его семья, включая маму, которая вдохновила его стать врачом.

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«Это был пример, который я всегда видел. И когда дело подошло к выбору профессии, стоял такой нелегкий выбор. И мама мне сказала — если хочешь быть врачом, то будешь. Учиться интересно, работать тяжело. Но выбирай сам», — поделился он.

Лучших сотрудников округа наградили за труд и профессионализм. Как отметила глава администрации Юлия Купецкая, благодаря им Мытищи являются флагманом развития региона.

«Это был пример, который я всегда видел. И когда дело подошло к выбору профессии, стоял такой нелёгкий выбор. И мама мне сказала — если хочешь быть врачом, то будешь. Учиться интересно, работать тяжело. Но выбирай сам», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что двое жителей региона получили звание Героя Труда России 1 мая. Ими стали Татьяна Бабурова и Юрий Милехин.