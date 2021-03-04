Концерт в честь 8 Марта прошел в ДК «Белая Дача» в Котельниках

В ДК «Белая Дача» в Котельниках прошел праздничный концерт, посвященный 8 Марта. Для зрителей выступил танцевальный коллектив «Фуэте», ансамбль «Солнышко» исполнил «Белгородские пересеки» и зажигательные грузинские танцы.

К большому праздничному концерту детские коллективы готовились тщательно, ведь зрители пришли самые дорогие — это мамы и бабушки.

«Это праздник всех женщин. И я хочу всех поздравить, чтобы всем было счастье и у всех было все хорошо», — пожелала участница концерта Мария Люст.

Настоящим сюрпризом для женщин стало выступление мужского камерного хора. Со сцены звучали популярные песни из кинофильмов, отрывки из оперетт и знаменитых мюзиклов.

«Программа подготовлена так, что нет ни одного произведения, которое просто было бы исполнено без настроения, характера. С первой песни уже нас бисируют, потому что мужчины — красавцы, прекрасные голоса. Все выпускники Московской консерватории, лауреаты международных конкурсов. Жителям Котельников повезло», — сказал художественный руководитель хора Валерий Рыбин.

Весь праздник стал признанием в любви женщинам, со сцены звучали слова благодарности, поздравления и пожелания.

«В этот прекрасный день я хотел пожелать настоящего женского счастья, крепкого здоровья и оставаться всегда такими красивыми и женственными», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.