Концерт в честь 8 Марта прошел в балашихинском парке «Пехорка»

В парке «Пехорка» в Балашихе провели праздничный концерт в честь 8 Марта. Для жителей города выступили коллективы городского округа. Об этом рассказали в РИАМО.

Большой концерт в честь Международного женского дня прошел для жителей Балашихи. Женщин поздравили коллективы городского округа. Теплые слова со сцены прозвучали от депутатов Мособлдумы.

«Всем женщинам Балашихи — любви, душевного спокойствия! Пусть вас всегда окружает мужская забота. Мы вас любим. В такую замечательную погоду, наслаждайтесь природой, парком. 8 марта к тому же и День памяти Матроны Московской. Не поленитесь и сходите в храм. Всего вам самого хорошего!» — пожелал со сцены депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Все гости мероприятия могли сделать фотографии в специальных зонах. Рядом со сценой разместили инсталляцию в деревенском стиле. Площадку украсили снопами сена, оградкой и корзинками с тюльпанами. Декорацию посвятили и первому дню масленичной недели.

«В этот день соединились два праздника — 8 Марта и начало масленичных гуляний. Особые чувства мы испытываем в связи с Международным женским днем. Вы для нас — главное в жизни, мы все делаем ради вас», — сказал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

Для маленьких балашихинцев организовали игровую программу с конкурсами.

«Приятно, что люди улыбаются, дети танцуют, звучит хорошая музыка. Надеемся, что зима вскоре уступит свои права весне, и в парке все начнет зеленеть», — отметила заведующий отделом по организации культурно-досуговой деятельности дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

В концерте приняли участие коллективы Дворца культуры «Балашиха». На главной сцене парка выступил хор мамочек «Припевочки», которые исполнили песни «Хрустальный лед», «Счастье», «Радость, привет» и другие.