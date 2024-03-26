Подмосковье 26 марта 2024, 11:10 Концерт ударных инструментов пройдет в детской школе искусств в Химках Пресс-служба администрации г. о. Химки

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Концерт ударных инструментов проведут в Центральной детской школе искусств в Химках 26 марта. В программе прозвучат патриотические произведения и военные марши. Концерт начнется в 18:00. Вход свободный.

«Наши барабанщики — это молодые таланты, которые уже сейчас поражают своим мастерством и умением. Уверена, большой концерт ударных инструментов станет настоящим праздником ритма и звука, который не оставит равнодушным ни одного зрителя», — сообщила директор ЦДШИ Инна Монастырская.

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По словам директора, в школе искусств работают талантливые педагоги. Они не ограничиваются только общепринятыми методиками обучения. Преподаватели разрабатывают и используют авторские подходы, которые позволяют ученикам получить уникальные навыки и раскрыть свой индивидуальный талант.

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