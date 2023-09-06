Подмосковье 06 сентября 2023, 16:40 Концерт творческих коллективов прошел в Электроуглях в День города Телеканал «360»

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Городу Электроугли исполнилось 67 лет. Для его жителей это большой праздник, так что не помешала даже плохая погода. На набережной Каменского пруда в парке «Липовая аллея» прошел большой концерт. Местные творческие коллективы выступили со своими номерами на главной сцене города.

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«Люди здесь живут прекрасные. Эти замечательные люди формируют весь город», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Богородского городского округа Павел Ермилов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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