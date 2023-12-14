Подмосковье 14 декабря 2023, 11:17 Концерт «Щелкунчик» пройдет в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске Музей-заповедник «Архангельское»

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Концерт «Щелкунчик» пройдет в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске. Он состоится 16 декабря.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости услышат музыку, написанную для балета «Щелкунчик», а перед началом для зрителей проведут экскурсию по колоннаде.

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Программа начнется в 15:25, приобрести билеты можно по ссылке.

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