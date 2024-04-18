Подмосковье 18 апреля 2024, 15:05 Концерт с участием лучших музыкантов Лобни пройдет 20 апреля Unsplash

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На сцене Дома культуры «Луговая» состоится программа «Преданий песнь живая». Концерт пройдет 20 апреля в 18:00.

Лучшие коллективы городского округа Лобня выступят на сцене дома культуры «Луговая» в эту субботу. Программа «Преданий песнь живая» предложит слушателям уникальное сочетание традиционных русских народных песен и современных музыкальных стилей.

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В рамках шоу-программы выступят коллективы, известные своим талантом и уникальным подходом к музыке: «Лыченица», «Белая верба», «Тоника». Также на сцене предстанут талантливые солистки педагога Ларисы Абабковой и группа «Moon VibeTribe», которые добавят вечеру особенного звучания.

Мероприятие пройдет по адресу: Научный городок, 1Б. Вход на концерт свободный.

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