18 апреля 2024, 15:05
Концерт с участием лучших музыкантов Лобни пройдет 20 апреля
На сцене Дома культуры «Луговая» состоится программа «Преданий песнь живая». Концерт пройдет 20 апреля в 18:00.
Лучшие коллективы городского округа Лобня выступят на сцене дома культуры «Луговая» в эту субботу. Программа «Преданий песнь живая» предложит слушателям уникальное сочетание традиционных русских народных песен и современных музыкальных стилей.
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В рамках шоу-программы выступят коллективы, известные своим талантом и уникальным подходом к музыке: «Лыченица», «Белая верба», «Тоника». Также на сцене предстанут талантливые солистки педагога Ларисы Абабковой и группа «Moon VibeTribe», которые добавят вечеру особенного звучания.
Мероприятие пройдет по адресу: Научный городок, 1Б. Вход на концерт свободный.
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