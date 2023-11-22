Подмосковье 22 ноября 2023, 16:57 Концерт «Русское банджо» пройдет в Коломне 23 ноября Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"

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Концерт «Русское банджо» Юрия Шутова и Юрия Иванова пройдет в Коломенской картинной галерее 23 ноября. На нем представят большую программу с отечественными и мировыми хитами, рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Юрий Шутов — лауреат международных конкурсов и участник музыкальных фестивалей. Своим творчеством он продвигает балалайку как народный инструмент, являющийся одним из символов России.

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Концерт начнется в 18:30, приобрести билеты можно по ссылке.

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