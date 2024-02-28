28 февраля 2024, 13:04
Концерт произведений известных русских композиторов пройдет в Сергиевом Посаде 29 февраля
Посвященный творчеству композиторов Василия Агапкина, Евгения Крылатова и Аркадия Островского концерт пройдет в Сергиевом Посаде 29 февраля. Он состоится во дворце культуры имени Юрия Гагарина в рамках проекта «Звездный февраль».
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, творчество композиторов объединяет то, что все они родились в феврале. В их честь со сцены прозвучат песни «Прощание славянки», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Пусть всегда будет солнце» и многие другие.
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