Концерт «Поющие дома» провели во дворе ветерана в Реутове

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Станислав Каторов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Остапенко Марию Федоровну с Днем Победы.

Ветерану вручили подарки, в том числе «коробку здоровья», и поблагодарили за подвиги.

«Мы все преклоняемся перед вашим подвигом, и сегодня ваш пример — пример беззаветного служения Отечеству — важен для всех нас, особенно для молодых защитников Отечества. Еще раз желаю вам самого крепкого здоровья, долгих лет жизни, домашнего уюта и побольше добрых встреч», — сказал Игорь Брынцалов.

Во дворе дома Марии Федоровны партия «Единая Россия» провела торжественный концерт, который стал частью акции «Поющие дома».

Мария Федоровна Остапенко с весны 1942 года и до самого окончания Великой Отечественной войны сражалась в рядах Красной Армии. В военные годы она дежурила на вышках: вела воздушное наблюдение, определяла по звуку приближающиеся вражеские самолеты. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией».