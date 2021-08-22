Концерт под открытым небом. «Геликон-опера» представила «Евгения Онегина» в Серпухове

Открытая сцена возле Троицкой и Ильинской церквей в городском округе Серпухов стала местом выступления московского театра «Геликон-опера». Артисты представили жителям округа оперу «Евгений Онегин» Чайковского. Выступление стало частью подмосковного фестиваля «Русская опера у стен монастыря».

Глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая напомнила, что на месте выступления артистов раньше стоял кремль, где располагались сохранившиеся храмы.

«Это действительно старинный русский город с такой настоящей русской историей, а мы находимся с вами в самом центре», — подчеркнула она.

Посмотреть на историю любви в декорациях XIX века пришло огромное количество зрителей. Пришедшая на выступление жительница округа Юлия Руденко призналась, что давно хотела попасть на фестиваль, но не получалось.

«Я первый раз. Очень давно хотела сходить, но в связи с работой не складывалось. Мало того, что я услышу Чайковского вживую, но и постановка уже настраивает на такой лад лирический», — призналась она.

Вместо звонка, который сообщает гостям о скором начале представления, над сценой раздался звон колоколов.

Для артистов и музыкантов обстановка непривычная. Уличная акустика отличается от привычного зрительного зала. Площадку для оркестра разместили сбоку от сцены, поэтому за жестами дирижера артисты следили при помощи мониторов.

Руководитель оркестра Филипп Селиванов отметил, что атмосфера и пейзажи Серпухова придали опере колорит.

«Тут потрясающая атмосфера. Простор и русские пейзажи: и холмы, и монастырь, и церкви. Я думаю, опера Чайковского звучит здесь потрясающе», — признался он.

На три часа все внимание зрителей притянула сцена, где разворачивались события пушкинского романа.

Это не последнее выступление артистов «Геликон-оперы» в Подмосковье. В следующие выходные бесплатно посмотреть оперу «Евгений Онегин» смогут жители Дмитровского и Сергиево-Посадского городских округов.