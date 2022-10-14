Концерт пианиста Александра Гиндина прошел в Электростали | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 21:10 Поделиться Telegram

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Viber Концерт пианиста Александра Гиндина прошел в Электростали

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Один из самых востребованных исполнителей фортепианной музыки Александр Гиндин выступил в Электростали. Здесь он дает концерты уже не в первый раз.

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«Почему я не в первый раз в Электростали — это теплые дружеские отношения с теми людьми, которые здесь живут, с теми людьми, которые этот концерт организуют. Поэтому я здесь», — поделился заслуженный артист России Александр Гиндин.

В этот раз любители классической музыки погрузились в эпоху венгерского пианиста Ференца Листа. Пианист исполнил его пьесы, транскрипции других авторов, а также популярные вещи. Концерт прошел в ДК имени Карла Маркса.

«Это очень важное культурное событие для нас, потому что мы тот город, который привык к высокой музыке. Жители у нас приучены.И всегда на концертах мы видим полные залы, если это касается как современной, так и классической музыки. Город у нас ежегодно принимает международный фестиваль „Подмосковные вечера искусств“», — сказал начальник Управления по культуре и делам молодежи администрации г. о. Электросталь Сергей Бобков.

Концертом Александра Гиндина в Электростали открылся сезон 2022-2023 Московской областной филармонии. На концертных площадках городского округа выступят уникальные классические, народные, эстрадные, джазовые коллективы, музыканты-виртуозы и звезды оперной сцены.

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