Подмосковье 17 января 2024, 14:36 Концерт памяти Владимира Высоцкого прошел в библиотеке № 1 в Одинцове Мария Шматкова

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Концерт бардовской песни прошел в библиотеке № 1 в Одинцове в рамках международного арт-фестиваля памяти Владимира Высоцкого. Участие в мероприятии приняли 14 исполнителей.

Концерт собрал поклонников творчества Владимира Высоцкого из Одинцова и соседних городов.

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«Здесь собрались лучшие барды Одинцовского района. Они называет его Семеныч: так ласково, так нежно. И каждый горит, у каждого свои песни и свой смысл. Мы уже третий год проводим это мероприятие и каждый год звучат песни Высоцкого в их исполнении», — сказала режиссер-постановщик концерта Ирина Муравлева.

Следующий такой концерт пройдет в Звенигороде в Доме культуры «Огонек» 20 января.

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