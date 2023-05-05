Подмосковье 05 мая 2023, 21:11 Праздничный концерт организовали в Лобне в преддверии Дня Победы

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В Лобне состоялся праздничный концерт, который приурочили к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. Также активисты поздравили на дому 14 ветеранов округа.

Лобня носит звание населенного пункта воинской доблести. Именно здесь в 1941 году остановили вражеские войска и защитили столицу.

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«Все хотят поздравить. И администрация, и социально-ответственные предприниматели, и военкомат. Все хотят сделать приятное нашим ветеранам, это очень приятно. И они очень отзывчиво реагируют на слова, на подарки», — сообщил председатель городского совета ветеранов Александр Невский.

«Меры предосторожности всегда нужны, но человек должен праздничные события обязательно отмечать тем более, такой праздник, как 9 Мая, это наша мощная история, которую всегда надо помнить. Это праздник вошел в плоть и кровь всех, кто живет в этой стране», — заявил Благочинный Лобненского Церковного округа иерей Павел Тарасов.

«Приближается день Великой победы. Этот праздник по праву считается всенародным. Это день дорог для каждой семьи нашей большой страны. В этот день мы благодарим поколение победителей. Чествуем наших ветеранов, тружеников тыла, а также вспоминаем и скорбим по тем, кто ценой собственной жизни защищал нашу родину», — заявил глава Лобни Игорь Демешко.

В День Победы горожане соберутся у братских могил, чтобы почтить память погибших на лобненском рубеже героев. Во дворах споют военные песни, в музее истории пройдет день открытых дверей, в художественной галерее откроется экспозиция «Россия — святая земля», а у дворца культуры «Чайка» впервые в истории города откроется выставка знаменитых мозаичных работ ребят из коррекционной школы.

«В двух школах сегодня уже побывали. Пожелать нужно добра, мира нашим гражданам. Успехов в проведении боевой операции. Победа будет за нами, мы победим однозначно, так же, как и в Афганистане мы вышли с честью. У меня и отец воевал и два дядьки. Мы не должны забывать нашу историю», — рассказал ветеран боевых действий в Афганистане Григорий Добродеев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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