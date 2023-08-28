Подмосковье 28 августа 2023, 15:20 Концерт оперной музыки пройдет в парке «Фабричный пруд» в Реутове 30 августа пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Оперные исполнители выступят в Реутове. Концерт «Виртуозы» пройдет в парке «Фабричный пруд» 30 августа. Ведущей мероприятия станет исполнительница Екатерина Утюж. Для гостей парка в этот день будет работать передвижная кофейня.

На главной сцене у воды выступят солисты оперы — Цветана Омельчук, Екатерина Утюж, Никита Минаков, Евгений Петиш, Валерий Макаров и Данил Литвинов. Концерт начнется в 19:00.

пресс-служба администрации городского округа Реутов пресс-служба администрации городского округа Реутов пресс-служба администрации городского округа Реутов пресс-служба администрации городского округа Реутов пресс-служба администрации городского округа Реутов

«В программе выступления лауреатов всероссийских и международных конкурсов, солистов Мариинского и Большого театров, а также московских музыкальных театров», — отметил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Он добавил, что все желающие смогут послушать выступление бесплатно. На концерте прозвучат как классические оперные арии, так и современные эстрадные песни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый житель может с легкостью найти интересные мероприятия.

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