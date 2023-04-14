Подмосковье 14 апреля 2023, 16:55 Концерт о французских композиторах проведут в музее «Новый Иерусалим» 15 апреля Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

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Концерт «Музыкальная палитра Франции» пройдет на сцене музея «Новый Иерусалим» в Истре 15 апреля. Он состоится в рамках детского цикла «Музыкальные приключения с Любознательной Мышкой».

Зрителей старше шести лет ждет история о Мышке, которая расскажет интересные истории о Франции и шедевры композиторов страны. Они услышат детские вокальные миниатюры Бизе, Равеля, Форе, Дебюсси и сцены из опер. Также сюжеты произведений будет воссоздавать художник песочной анимации.

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Купить билеты на концерт можно по ссылке.

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