Подмосковье 20 декабря 2022, 10:26 Концерт «Новогодний звездопад» прошел в Щелкове

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Концерт «Новогодний звездопад» прошел в Щелкове. Артисты театрально-концертного центра «Щелковский театр» погрузили зрителей в праздничную атмосферу.

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Выступали лауреаты всероссийских и международных конкурсов — артисты ансамбля русской песни «Распевы» и солисты духового оркестра. Десятки номеров вошли в концертную программу. Знакомым и любимым мотивам подпевал весь зал.

Программа вечера была насыщенной и разнообразной: яркие и душевные песни, звонкие и лирические композиции. Каждое выступление коллективов — настоящее шоу, которое не оставило зрителей равнодушными.

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