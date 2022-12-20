20 декабря 2022, 10:26
Концерт «Новогодний звездопад» прошел в Щелкове
Концерт «Новогодний звездопад» прошел в Щелкове. Артисты театрально-концертного центра «Щелковский театр» погрузили зрителей в праздничную атмосферу.
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Выступали лауреаты всероссийских и международных конкурсов — артисты ансамбля русской песни «Распевы» и солисты духового оркестра. Десятки номеров вошли в концертную программу. Знакомым и любимым мотивам подпевал весь зал.
Программа вечера была насыщенной и разнообразной: яркие и душевные песни, звонкие и лирические композиции. Каждое выступление коллективов — настоящее шоу, которое не оставило зрителей равнодушными.
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