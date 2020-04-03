    03 апреля 2020, 20:28

    Концерт на балконе устроили гитаристы из Солнечногорска

    Алена Собкалова, Елена Любимова

    Жители Солнечногорска решили не грустить в самоизоляции и заодно развлечь соседей. Они устроили импровизированный концерт на балконе.
    Концерт на балконе устроили гитаристы из Солнечногорска | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Дмитрий и Лариса захотели поддержать горожан во время самоизоляции. По мнению ребят, любимые песни позволяют отвлечься от тревожных мыслей. Поэтому они сыграли для соседей на гитарах.

    Чтобы слушателей стало больше, музыканты вышли в прямой эфир у себя в Instagram. Молодые люди сыграли всеми любимые песни Цоя и не упустили возможность исполнить кое-что свое.

    Концерт на балконе устроили гитаристы из Солнечногорска | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    А жители Красногорска вообще спели всем домом. Соседи часто устраивают что-то интересное. Вот и в сложившейся ситуации решили не грустить, а устроили вокальный флешмоб. Участие в нем приняли более 20 семей.

    Такие флешмобы пришли к нам из Италии. Вся страна в марте пела и плясала на балконах. Так жители страны не давали друг другу сойти с ума от новостей вокруг коронавируса.

    Теперь настала очередь Подмосковья и России в целом. Гитаристы из Солнечногорска хотят, чтобы как можно больше людей подхватило эту идею.

    Концерт на балконе устроили гитаристы из Солнечногорска | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Ребята даже запустили челлендж в соцсетях. Присоединиться к творчеству можно в Instagram по хештегу #бойкоронавирусу.

    Это не конкурс талантов. Мастерство исполнения не важно. Главное — играть и петь от души. И тогда всем может стать хоть немного легче.