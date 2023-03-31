Подмосковье 31 марта 2023, 18:31 Концерт «Музыкальное путешествие» пройдет 8 апреля в Красногорске Публичное достояние

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Красногорск вошел в топ мест в Подмосковье, где можно послушать классическую музыку. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма региона.

В музее-заповеднике «Архангельское» в апреле гости смогут насладиться шедеврами классической музыки и услышать веселые истории из жизни композиторов, которые расскажет кандидат искусствоведения Роман Чистяков. Концерт «Веселое настроение!» состоится 1 апреля.

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8 апреля в Архангельском пройдет концерт «Музыкальное путешествие». За 60 минут слушатели познакомятся с музыкой трех столетий. Начнется путешествие в Италии XVIII века с музыки Боккерини, продолжится музыкой «венского классика» Гайдна. Затем гости перенесутся в мир немецкого романтизма вместе с произведениями Макса Регера, после чего окунутся в импрессионизм Мориса Равеля.

Для гостей музея 9 апреля состоится концерт «Русские классики о любви». В программе — романсы, арии и сцены из опер А. Даргомыжского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Глинки и С. Рахманинова.

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