Концерт «Музыка русской усадьбы» пройдет в Истре

В музее «Новый Иерусалим» в Истре 13 августа пройдет концерт «Музыка русской усадьбы». На нем прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Йозефа Гайдна, Никколо Паганини и Михаила Глинки.

«В усадебной музыке различаются две эпохи: XVIII век с широким размахом, сказавшимся в крепостных оркестрах, в громадных хорах певчих, в роговой музыке, с пристрастием ко всему иностранному и XIX столетие с развитием дилетантизма, любительства, музыкой камерного характера, лиричной и глубоко эмоциональной», — сообщили музее.

В музее, помимо концерта, проводится выставка «Возвращение в усадьбу». Посетители смогут увидеть экспонаты из усадеб Ильинское семьи Романовых, Никольское-Урюпино князей Голицыных, Покровское Шереметевых, Введенское князей Лопухиных. Многие вещи выставляются в России впервые.