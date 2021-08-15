Концерт, мастер-классы и салют: как прошел День города в Луховицах

В этом году Луховицам исполнилось 64 года. За это время город прославился вкусными огурцами, легендарными истребителями и не только.

Уличные артисты и фокусники, концерты и мастер-классы — Луховицы с размахом отметили День города. Центральной площадкой стала территория рядом с Домом культуры «Старт». Развлечения можно было найти в каждом уголке. Для ловких и смелых — спортивные соревнования, для усидчивых — творческие.

Луховицам в этом году исполнилось 64 года. Городской округ не только сельскохозяйственный, хотя и славится огурцами, здесь еще собирают легендарные истребители МиГ. И много чего еще.

«Очень активно к нам идут инвесторы. За последние пять лет создано более двух тысяч рабочих мест, 28 миллиардов, 37 предприятий новых открыто. И сейчас у нас очень хорошие проекты: это и тепличный комбинат — третья очередь, это и дилерский центр огромный — крупнейший в ЦФО», — сказал глава округа Владимир Барсуков.

Ровесник города — предприятие, выпускающее средства бронезащиты. За многолетний добросовестный труд коллектив вместе с его руководителем удостоился награды от главы округа. Предприятие обеспечивает бронежилетами и комплектами для разминирования все силовые структуры. В руках этих людей безопасность российских солдат.

«На предприятии 200 человек — это очень трудолюбивый, очень организованный и замечательный коллектив. Все правильно понимают задачи, которые поставлены перед ними, и выполняют их. Я просто им, как руководитель предприятия, очень благодарна за понимание, за поддержку», — сказала начальник обособленного структурного подразделения Валентина Ефарова.

Также поздравить жителей Луховиц приехали участники проекта «Поднимем руки вверх».