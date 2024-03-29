Подмосковье 29 марта 2024, 16:17 Концерт лауреатов музыкального конкурса «Волшебные звуки» прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Лауреаты межзонального конкурса «Волшебные звуки» выступили в концертном зале детской школы искусств «Элегия». Участниками конкурса в этом году стали юные музыканты из 17 городских округов Подмосковья.

Ученики детских музыкальных школ и детских школ искусств на конкурсе выступали сольно и в составе ансамблей. Финальный концерт приурочили ко Дню работника культуры России.

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Выступающих поприветствовала начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Она поблагодарила Воскресенское методическое объединение за организацию и проведение конкурса.

Ранее пресс-служба городского округа Воскресенск сообщила, что ансамбль народного танца «Злато» стал призером международного конкурса «Код нации» в Сочи. Коллектив получил звание лауреата II степени, а солист Федор Макаров стал лауреатом III степени.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она пополняется каждый день.

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