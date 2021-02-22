Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в парке Подольска 23 февраля

Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества состоится в парке имени Талалихина в Подольске 23 февраля. Об этом сообщили в группе администрации городского округа во «ВКонтакте».

«23 февраля, в 14:00, в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина состоится праздничный концерт „Служить Отчизне суждено тебе и мне“, посвященный Дню защитника Отечества, с участием эстрадных исполнителей», — сказано в сообщении.

Там также уточнили, что с 10:00 до 16:00 в парке будут транслировать песни на военную тематику.

Парки Подмосковья уже подготовили квесты и семейные программы ко Дню защитника Отечества. Квадробиатлон, лазертаг, кинокаток, поисковые квесты ждут жителей и гостей региона с 20 по 23 февраля. Кроме того, для посетителей парков выступят различные группы и ансамбли.

Например, в Реутове 23 февраля заработает кинокаток — посетители парка смогут посмотреть фильм «Калашников» прямо на льду. А в Люберцах в этот день пройдут соревнования по зимнему квадробиатлону — победители получат призы от организаторов.