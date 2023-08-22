22 августа 2023, 11:42
Концерт ко Дню воздушного флота прошел в Доме космонавтов в Звездном Городке
День воздушного флота отпраздновали в Звездном Городке. В Доме космонавтов прошли концерт и чествование лучших сотрудников и ветеранов гражданской авиации.
Профессиональный праздник гражданской авиации отметили в Звездном Городке. В этот день чествуют пилотов, инженеров, бортпроводников, диспетчеров, техников, специалистов наземных служб, которые круглосуточно выполняют ответственную работу.
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"Звездный Городок — это, естественно, колыбель нашей космонавтики. Для первых отрядов выбирали лучших летчиков нашей страны. Мы с честью несем звание как авиаторов, так и космонавтов", — отметил летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.
В День воздушного флота на сцене Дома космонавтов состоялся музыкальный вечер. В первой части программы выступили гости из Донецкой и Луганской народных республик с концертной программой к 100-летию со дня рождения Валентины Леонтьевой. Затем ведущие концерта рассказали о знаменитых летчиках России.
Лучших сотрудников отрасли отметили благодарственными письмами. После праздника каждый желающий смог сделать фотографию на память.
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Авиация
Звездный городок
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