Подмосковье 22 августа 2023, 11:42 Концерт ко Дню воздушного флота прошел в Доме космонавтов в Звездном Городке Телеканал «360»

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День воздушного флота отпраздновали в Звездном Городке. В Доме космонавтов прошли концерт и чествование лучших сотрудников и ветеранов гражданской авиации.

Профессиональный праздник гражданской авиации отметили в Звездном Городке. В этот день чествуют пилотов, инженеров, бортпроводников, диспетчеров, техников, специалистов наземных служб, которые круглосуточно выполняют ответственную работу.

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"Звездный Городок — это, естественно, колыбель нашей космонавтики. Для первых отрядов выбирали лучших летчиков нашей страны. Мы с честью несем звание как авиаторов, так и космонавтов", — отметил летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

В День воздушного флота на сцене Дома космонавтов состоялся музыкальный вечер. В первой части программы выступили гости из Донецкой и Луганской народных республик с концертной программой к 100-летию со дня рождения Валентины Леонтьевой. Затем ведущие концерта рассказали о знаменитых летчиках России.

Лучших сотрудников отрасли отметили благодарственными письмами. После праздника каждый желающий смог сделать фотографию на память.

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