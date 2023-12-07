Подмосковье 07 декабря 2023, 10:38 Концерт ко Дню воинской славы прошел в Подольске Телеканал «360»

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Концерт к 82-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошел в администрации городского округа Подольск. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны.

Минутой молчания в зале почтили память погибших героев Великой Отечественной войны. В Подольске осталось всего три ветерана, награжденных медалью «За оборону Москвы».

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«Именно 5 декабря впервые немцы побежали от наших войск. Была под Москвой величайшая битва, и эта битва закончилась нашей победой. Это была первая ласточка, а потом был Сталинград, и больше немцы никогда и нигде не наступали», — сказала участница Великой Отечественной войны Мария Рохлина.

Выступления творческих коллективов и солистов дополняли кадры военной хроники и мирной жизни, которая стала возможна благодаря подвигу советского народа.

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