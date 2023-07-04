Подмосковье 04 июля 2023, 15:52 Концерт ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Ногинске

Читать 360tv в

Концерт ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Глуховском парке в Ногинске. Представителям организации «Боевое братство» вручили благодарственные письма главы Богородского округа.

Мероприятия ко Дню ветеранов боевых действий проводятся в Богородском округе уже второй год. На этот раз для гостей подготовили концертную программу с песнями и стихами.

Реклама

«Это день памяти всех, кто воевал за Россию, неважно в каких войнах и вооруженных конфликтах», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

За активное участие в работе с ветеранами, оказание помощи членам семей погибших военнослужащих в Афганистане, Чечне и в зоне СВО благодарственными письмами главы муниципалитета наградили членов Богородского окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».