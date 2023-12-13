Подмосковье 13 декабря 2023, 17:28 Концерт ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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День освобождения Солнечногорска от немецко-фашистских захватчиков отметили торжественным вечером. Для жителей округа провели памятный концерт в Доме культуры «Выстрел».

В концертную программу вошли выступления солистов и лучших творческих коллективов округа, а также приглашенных артистов — Ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда».

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Гостями вечера стали почетные жители муниципалитета, ветераны и депутаты округа, учащиеся школ. Всех собравшихся поприветствовал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Со дня освобождения прошло больше восьми десятилетий, но мы помним это событие с гордостью и не перестаем благодарить уважаемых ветеранов, чтить память всех павших на полях сражения. Вечная слава отстоявшим мирное небо над нашими головами!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Также в фойе Дома культуры «Выстрел» работала передвижная патриотическая выставка артефактов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных солнечногорским поисковым отрядом «Витязь».

Напомним, 5 декабря 1941 года Красная Армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой. Солнечногорск освободили от немецкой оккупации 12 декабря 1941 года в 5 часов утра.

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