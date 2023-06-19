Подмосковье 19 июня 2023, 10:23 Концерт ко Дню медицинского работника прошел в парке Мира в Мытищах

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Жители Мытищ отпраздновали День медицинского работника. Концерт в парке Мира посетили более 100 человек.

К празднику подготовили викторину, спортивную эстафету, концерт и выставку рисунков. На мастер-классе дети создали открытку в виде медицинского халата.

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«Выставку готовили дети, которые приходят к нам в парк. Они рисуют на мастер-классах и принимают активное в наших праздниках», — рассказала заместитель директора «Единой дирекции парков» городского округа Мытищи Елена Скорюпина.

Подобные тематические программы в парке Мира устраивают несколько раз в месяц.

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