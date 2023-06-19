19 июня 2023, 10:23
Концерт ко Дню медицинского работника прошел в парке Мира в Мытищах
Жители Мытищ отпраздновали День медицинского работника. Концерт в парке Мира посетили более 100 человек.
К празднику подготовили викторину, спортивную эстафету, концерт и выставку рисунков. На мастер-классе дети создали открытку в виде медицинского халата.
Реклама
«Выставку готовили дети, которые приходят к нам в парк. Они рисуют на мастер-классах и принимают активное в наших праздниках», — рассказала заместитель директора «Единой дирекции парков» городского округа Мытищи Елена Скорюпина.
Подобные тематические программы в парке Мира устраивают несколько раз в месяц.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Праздники
Здравоохранение
Мытищи
Врачи
Реклама
Реклама