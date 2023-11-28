Подмосковье 28 ноября 2023, 11:22 Концерт ко Дню матери прошел в Доме культуры «Силикат» в Котельниках Телеканал «360»

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Праздничный концерт ко Дню матери провели в Доме культуры «Силикат» в Котельниках. Гостям вручали белые цветы — символ уважения и признательность всем мамам городского округа.

Со сцены гостей праздника поздравили председатель Совета депутатов Анатолий Бондаренко и глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

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«Дорогие наши любимые, милые женщины. Я с большим удовольствием поздравляю вас с этим прекрасным праздником — Днем матери. <…> Желаю здоровья, любви, оставаться всегда такими же красивыми, нежными, чувственными», — сказал Сергей Жигалкин.

Местные коллективы подготовили музыкальные и танцевальные номера. Празднование Дня матери в Котельниках прошло в теплой атмосфере с подарками и улыбками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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