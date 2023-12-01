Подмосковье 01 декабря 2023, 15:58 Концерт ко Дню инвалидов прошел в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Международный день инвалидов отпраздновали концертом в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Гостями мероприятия стали жители округа с ограниченными возможностями здоровья.

В этот день прозвучали поздравления от заместителя главы администрации муниципалитета Марины Маннаповой и председателя Совета депутатов округа Марины Веремеенко. Также активных членов местной городской организации Всероссийского общества инвалидов наградили благодарственными письмами главы Солнечногорска.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«От имени главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова поздравляю вас с Международным днем инвалидов! Вы — люди несгибаемого характера и железной силы воли. И глядя на вас понимаешь, что в этой жизни возможно все. Отмечу, что в последние годы при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева проведена колоссальная работа по реализации программы „Доступная среда“, которая сделала доступными социальные объекты, объекты торговли», — прокомментировала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Подарком для зрителей стала концертная программа, в которой свои лучшие номера представили творческие коллективы и ведущие солисты округа.

На сегодняшний день в Солнечногорской городской организации Всероссийского общества инвалидов состоит более 7,6 тысячи человек.

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