Подмосковье 23 августа 2023, 10:45 Концерт ко Дню государственного флага прошел в лагере «Литвиново» в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Торжественная линейка и концерт состоялись в подмосковном детском лагере «Литвиново» в День флага России. Мероприятие посетили представители филиала фонда «Защитники отечества» в Московской области. Вместе с ребятами они написали письма поддержи для бойцов СВО.

«Недавно в лагере „Литвиново“ стартовала финальная шестая смена летнего сезона. На смене отдыхают более 200 детей, чьи отцы сейчас находятся в зоне боевых действий», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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На концерте дети исполнили любимые песни про Россию, выступили с танцами, а также подготовили театральные сценки. В одной из них ребята показали номер о значении русского триколора.

В министерстве социального развития Московской области напомнили, что этим летом на базе лагеря проходят смены для детей участников СВО. За три месяца в «Литвиново» отдохнули более трех тысяч ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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