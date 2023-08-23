Подмосковье 23 августа 2023, 13:58 Концерт ко Дню государственного флага прошел на набережной Сенежа в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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День государственного флага отпраздновали на центральной набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Жители округа стали участниками мастер-классов, посмотрели концерт и фильм под открытым небом.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Патриотический концерт «Символ России» подготовили творческие коллективы округа. Вокалисты исполнили вживую гимн Российской Федерации, под который развернули 15-метровый флаг страны. Жителям и гостям округа волонтеры раздали несколько сотен лент с триколором. Также работали площадки с тематическими мастер-классами, выставка-ярмарка местных художников и мастеров.

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«Наш флаг олицетворяет собой величие и могущество отечества, символизирует преемственность поколений, объединяет всех жителей нашей многонациональной страны», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Праздник завершился поэтическим вечером «Под флагом единым» и просмотром фильма «Единичка».

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