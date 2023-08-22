22 августа 2023, 12:55
Концерт ко Дню флага прошел в сквере Марии Рубцовой в Химках
Патриотические акции, мастер-классы и экскурсии провели в Химках в День государственного флага. Центральной площадкой стал сквер имени Марии Рубцовой. Там для жителей округа организовали концертную программу.
«История российского флага насчитывает более трех столетий. Во все времена он объединял наш народ, вдохновлял на ратные и трудовые подвиги, укреплял веру в счастливое будущее», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
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К празднику в Химках на маршрут вышел стилизованный троллейбус, оформленный в цвета триколора. Он курсирует по от улицы Дружбы до стадиона «Родина». Эту инициативу реализовали в округе при поддержке партии «Единая Россия».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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