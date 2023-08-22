Подмосковье 22 августа 2023, 12:55 Концерт ко Дню флага прошел в сквере Марии Рубцовой в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Патриотические акции, мастер-классы и экскурсии провели в Химках в День государственного флага. Центральной площадкой стал сквер имени Марии Рубцовой. Там для жителей округа организовали концертную программу.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«История российского флага насчитывает более трех столетий. Во все времена он объединял наш народ, вдохновлял на ратные и трудовые подвиги, укреплял веру в счастливое будущее», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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К празднику в Химках на маршрут вышел стилизованный троллейбус, оформленный в цвета триколора. Он курсирует по от улицы Дружбы до стадиона «Родина». Эту инициативу реализовали в округе при поддержке партии «Единая Россия».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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