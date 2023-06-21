Подмосковье 21 июня 2023, 09:37 Концерт камерного ансамбля под открытым небом пройдет в Зарайске 24 июня Ансамбль "Солисты Рязани"

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Концерт «Музыка для счастья» состоится на территории Зарайского кремля 24 июня. Для зрителей выступит камерный ансамбль «Солисты Рязани» Рязанской областной филармонии.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья уточнили, что вход на мероприятие — свободный, а начало концерта — в 18:00. В программе прозвучат мелодии классических и современных композиторов разных эпох и стран.

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