08 декабря 2023, 09:37
Концерт к Международному дню инвалидов прошел в Щелкове
Международный день инвалидов отпраздновали концертом в Центральном дворце культуры в Щелкове. Гостями мероприятия стали члены местного отделения Всероссийского общества инвалидов.
При поддержке президента России и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Щелкове реализуются различные меры социальной поддержки: от финансовых выплат до возможности получить образование и новые профессиональные компетенции. Каждый из людей с ограниченными возможностями здоровья получает дополнительный стимул к самореализации.
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«Мы ведем разные группы от 18 лет и старше. Участвуем во всех областных соревнованиях и мероприятиях. Оказываем разную помощь — привозим средства реабилитации, поздравляем юбиляров», — рассказал председатель местной организации «Всероссийское общество инвалидов» Геннадий Иванов.
Участников местного общества инвалидов на концерте наградили благодарственными письмами и почетными грамотами.
«Хочется этих людей поздравить и поблагодарить за их активность. Они делают все необходимое, что считают нужным и полезным для себя, для общества, для нашей страны. Это мужественные, сильные духом люди», — сказал депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин.
Для гостей в честь праздника выступил ансамбль «Распевы».
Сейчас в общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» городского округа Щелково состоит порядка 500 человек.
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