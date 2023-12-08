Подмосковье 08 декабря 2023, 09:37 Концерт к Международному дню инвалидов прошел в Щелкове Телеканал «360»

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Международный день инвалидов отпраздновали концертом в Центральном дворце культуры в Щелкове. Гостями мероприятия стали члены местного отделения Всероссийского общества инвалидов.

При поддержке президента России и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Щелкове реализуются различные меры социальной поддержки: от финансовых выплат до возможности получить образование и новые профессиональные компетенции. Каждый из людей с ограниченными возможностями здоровья получает дополнительный стимул к самореализации.

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«Мы ведем разные группы от 18 лет и старше. Участвуем во всех областных соревнованиях и мероприятиях. Оказываем разную помощь — привозим средства реабилитации, поздравляем юбиляров», — рассказал председатель местной организации «Всероссийское общество инвалидов» Геннадий Иванов.

Участников местного общества инвалидов на концерте наградили благодарственными письмами и почетными грамотами.

«Хочется этих людей поздравить и поблагодарить за их активность. Они делают все необходимое, что считают нужным и полезным для себя, для общества, для нашей страны. Это мужественные, сильные духом люди», — сказал депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин.

Для гостей в честь праздника выступил ансамбль «Распевы».

Сейчас в общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» городского округа Щелково состоит порядка 500 человек.

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