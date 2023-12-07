Подмосковье 07 декабря 2023, 09:02 Концерт к Международному дню инвалидов прошел в Лобне Телеканал «360»

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Концерт, посвященный Международному дню инвалидов, прошел в Доме культуры «Красная Поляна» в Лобне. Свои лучшие номера представили творческие коллективы и ведущие солисты.

Посвященная Дню инвалидов декада проходит в России с 1 по 10 декабря. Она призвана напомнить о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья нуждается в поддержке, помощи, заботе и внимании.

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«Человеческое внимание всегда [важно]. Они очень довольны, когда им звонят, когда что-то предлагают. Мы проводим вечер инвалидов, поздравляем их коробкой конфет, разносим по домам тем, кто не придет в клуб», — рассказала председатель первичной организации Всероссийского общества инвалидов в микрорайоне Красная Поляна Валентина Тарасова.

Сегодня в Лобне идет работа по созданию доступной среды в школах, учреждениях культуры и спорта, жилых домах и магазинах. Каждый инвалид хочет участвовать в общественной жизни и быть полноценным гражданином.

Помощь и поддержку всегда окажут в городском отделении Всероссийского общества инвалидов. Кроме того, во всех микрорайонах есть отдельная первичная организация, где не только защищают права людей с ограниченными возможностями, но и помогают им в социальной и бытовой адаптации, поддерживают их творческие начинания и проводят благотворительные акции.

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