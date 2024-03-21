Подмосковье 21 марта 2024, 09:35 Концерт к годовщине воссоединения Крыма с Россией прошел в Воскресенске Телеканал «360»

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Праздничным концертом в Воскресенске отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией. Исторический документ о вхождении полуострова в состав нашей страны президент подписал 18 марта 2014 года.

Праздничный концерт по случаю «Крымской весны» прошел на площади перед Дворцом культуры «Юбилейный».

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«Мы одна страна, одна семья, мы всю жизнь были вместе, поэтому с праздником! Крым наш! Мы вместе, мы — великая Россия, и никому нас не сломить!» — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Гостями праздника стали представители администрации, волонтеры молодежного центра «Олимпиец», учащиеся школ и жители округа.

За эти 10 лет у многих жителей Воскресенска появились свои воспоминания, связанные с Крымом и Севастополем.

«У меня родственники туда ездят отдыхать каждый год, очень нравится, довольны всем. Большая радость, что у нас мост есть для связи напрямую», — сказала жительница городского округа Воскресенск Елена Сенадская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев торжественно открыл концерт-форум «Единство народа» в Подольске.

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