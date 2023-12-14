Подмосковье 14 декабря 2023, 19:26 Концерт к 30-летию «Хора ветеранов» прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Народный коллектив «Хор ветеранов» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Левона Бабаянца отпраздновал 30-летие. Юбилейный концерт хора прошел во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах.

За три десятилетия творческий деятельности коллектив значительно изменился. В первом составе выступало всего шесть человек, а сейчас это полноценный хор.

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«Творческий коллектив — это живой организм со своими радостями, печалями и амбициями. Сюда приходят не только для того, чтобы провести свой досуг, а за общением, душевной теплотой <…> Ваш хор — это коллектив высокой культуры», — отметила заместитель главы администрации городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.

Руководителя хора и его участников наградили почетными грамотами главы и Совета депутатов округа. Кроме того, коллективу вручили подарочный сертификат на приобретение костюмов. Левон Бабаянц получил знак Московской областной Думы «За верность Подмосковью».

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