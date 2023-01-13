Подмосковье 13 января 2023, 13:11 Концерт к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова прошел в Воскресенске

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Профессиональные музыканты Руслан Казаков и Ирина Николаева выступили в Воскресенске. Концерт, посвященный 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, состоялся в детской школе искусств «Элегия».

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Музыканты исполнили сюиты № 1 и № 2 для двух фортепиано, а также пьесы Рахманинова для фортепиано в четыре руки.

Посетить концерт пианистов в Воскресенске смогли все желающие. Зрители отметили блестящее исполнение, безупречную технику и глубину трактовки творческого наследия известного русского композитора.

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