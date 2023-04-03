Подмосковье 03 апреля 2023, 17:22 Концерт к 150-летию со дня рождения композитора Рахманинова прошел в Воскресенске

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Праздник классической музыки «Портрет Мастера» прошел в доме культуры села Федино в городском округе Воскресенск. Он был приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

Участие в организации и проведении мероприятия приняли сельская библиотека, школа «Горизонт» и музыканты из детской школы искусств «Элегия». Гости праздника познакомились с жизнью и творчеством композитора, поучаствовали в музыкальной интерактивной викторине и послушали концерт. Для зрителей выступили юные пианисты и ансамбль скрипачей Vivace.

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После сотрудники библиотеки представили экспозицию «Музыка на все времена» с книгами о жизни и творчестве великих композиторов.

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